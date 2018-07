Un ciclista di 41 anni è rimasto ferito in un incidente che si è verificato a Carate all’incrocio tra via XXV Aprile e via Donizetti.

Sbalzato dalla sella, è rimasto ferito

Sul posto giovedì, poco prima delle 18, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, l’automedica e un’autoambulanza della Croce Bianca di Mariano. Stando alle prime informazioni il conducente dell’auto, in uscita dallo stop di via XXV Aprile e diretto verso le scuole medie non si sarebbe accorto dell’uomo in sella alla bici. Il ciclista era in compagnia di un amico che non è però rimasto ferito.

Il ciclista, colpito in pieno, è stato caricato sul cofano dell’auto e sbalzato a terra rimanendo ferito. Non avrebbe riportato fortunatamente gravi conseguenze. E’ stato trasportato in ospedale per i traumi dopo essere stato caricato su una barella.