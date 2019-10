Furibonda lite al capolinea del bus di linea a Carate Brianza.

Carabinieri in via Donizetti a Carate

Sono intervenuti prima i soccorritori del 118 e poi i carabinieri in seguito a una violenta lite scoppiata oggi pomeriggio, venerdì 25 ottobre, attorno alle 14,30 in via Donizetti a Carate Brianza alla fermata del capolinea del bus.

A venire alle mani due stranieri di nazionalità africana, entrambi 29enni, uno originario del Senegal e l’altro, invece, del Gambia. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena e alla furiosa scazzottata tra i due. Uno dei due africani è crollato a terra raggiunto da un pugno in volto. Al momento non è noto il motivo del litigio.

Il ferito è stato soccorso in codice giallo e poi caricato a bordo dell’autoambulanza della Croce Bianca di Besana Brianza per essere trasportato all’ospedale di Carate Brianza. I carabinieri hanno identificato i due giovani protagonisti della lite. Potrebbe trattarsi di due richiedenti asilo ospiti in città che si trovavano al capolinea per attendere l’autobus. Dalle parole sono venuti poi alle mani.

