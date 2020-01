Carate, infortunio sul lavoro per un 41enne. L’uomo è stato soccorso da ambulanza e automedica intorno alle 7.15 in un impianto lavorativo di via Rivera.

Carate: infortunio sul lavoro per un 41enne

Infortunio sul lavoro questa mattina a Carate Brianza. L’allarme è scattato intorno alle 7.15 in un impianto lavorativo di via Rivera per prestare soccorso ad un uomo di 41 anni, residente a Seregno.

In base a quanto è stato possibile ricostruire fino a questo momento il 41enne stava lavorando ad un compattatore di cartoni quando, per cause ancora da accertare, il piede gli sarebbe finito sotto al rullo che compatta la carta.

Fortunatamente sono subito scattate le misure di sicurezza e poi è partita la chiamata ai soccorsi. Il volontari di Seregno Soccorso, assieme al medico, hanno raggiunto la ditta e prestato le prime cure all’operaio. L’uomo è stato successivamente trasportato in codice giallo all’Ospedale di Desio.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Seregno per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.