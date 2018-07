Un sessantenne di Paderno Dugnano è stato condannato a due anni di carcere per detenzione e spaccio di droga e per possesso di materiale pedopornografico.

In carcere per spaccio di droga e possesso di materiale pedopornografico

I carabinieri della Compagnia di Desio hanno accompagnato in carcere un sessantenne di Paderno Dugnano. In casa, l’uomo aveva droga e materiale pedopornografico. Le indagini erano iniziate nel 2009, quando i carabinieri di Milano lo avevano indagato per spaccio di droga. Nel corso di una perquisizione in casa, i militari avevano rinvenuto nel suo computer grandi quantità di immagini pedopornografiche.

Condannato a due anni di carcere

Ora il processo a carico del sessantenne si è concluso con una condanna per spaccio di droga e per pedopornografia. L’uomo dovrà scontare due anni nel carcere di San Vittore a Milano. Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Desio hanno dato esecuzione alla sentenza.