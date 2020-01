Carrello portapacchi gli finisce addosso, corriere 41enne finisce in ospedale.

Infortunio a Meda, corriere colpito da un carrello portapacchi

L’infortunio è accaduto giovedì 16 gennaio intorno alle 11 a Meda, in viale Brianza. In base a quanto è stato possibile ricostruire, un corriere 41enne della Sda, residente a Cinisello Balsamo, stava effettuando una consegna per la Società cooperativa della moda. Nel momento in cui ha aperto il furgone per scaricare i pacchi il carrellino gli è finito addosso, colpendolo sulla testa.

Sul posto ambulanza e Polizia locale

L’uomo, stordito dal dolore, è finito a terra. Il personale della ditta ha immediatamente allertato i soccorsi e sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno. Dopo le prime cure il 41enne è stato trasferito all’ospedale di Desio in codice verde. Fortunatamente ha rimediato solo una lieve contusione sulla fronte. In viale Brianza, per i rilievi di rito, gli agenti della Polizia locale.