Vigili del fuoco nelle case comunali del Lazzaretto a Seregno per una fuga di gas. L’intervento pochi minuti prima delle 17, sul posto anche le pattuglie della Polizia locale e Seregno Soccorso.

Fuga di gas nelle case comunali

A Seregno fuga di gas in una palazzina di piazzetta Lazzaretto, civico 2, di proprietà del Comune. L’allarme è scattato poco prima delle 17, quando una residente ha avvertito un forte odore di gas e ha chiamato il “115”. Sul posto sono subito accorsi i Vigili del fuoco del distaccamento locale e le pattuglie della Polizia locale. Per precauzione era presente anche l’ambulanza di Seregno Soccorso.

Riscontrato un guasto a una caldaia a gas

Al Lazzaretto i pompieri sono stati raggiunti dal personale reperibile di RetiPiù, che gestisce la rete di distribuzione del gas. Per quanto è emerso nelle prime verifiche, sarebbe stato riscontrato il malfunzionamento della caldaia in un alloggio al secondo piano, occupato da una famiglia straniera.

Al Lazzaretto anche sindaco e assessore

Nel corso dell’intervento di riparazione sono arrivati al Lazzaretto l’assessore con delega ai Quartieri, William Viganò, seguito dal sindaco Alberto Rossi per constatare l’accaduto. La fuga di gas non ha comportato intossicazioni fra gli inquilini, molti dei quali per prudenza hanno lasciato le case e si sono ritrovati in cortile. Alle 18 l’intervento del personale tecnico per accertare e risolvere il guasto era ancora in corso, a seguire la Protezione civile.

Giornata intensa per l’assessore

Una giornata molto intensa per l’assessore William Viganò. Durante la bomba d’acqua di questa mattina, ha soccorso il conducente di un camion frigo rimasto intrappolato nell’acqua piovana che aveva allagato il tunnel di piazza Roma. Almeno trenta centimetri il livello raggiunto sul fondo del sottopasso veicolare. Sul posto l’intervento della Polizia locale e dei Vigili del fuoco volontari che hanno “liberato” l’autocarro bloccato nell’acqua. Illeso l’autista.