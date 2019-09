Cassone di un camion si ribalta: automobilista lo schiva per un soffio. L’incidente è avvenuto in territorio di Lentate sul Seveso, in via Falcone e Borsellino.

Un miracolato. Può definirsi così l’automobilista di 64 anni che questa mattina ha rischiato di rimanere schiacciato dal cassone di un mezzo pesante che si è improvvisamente sganciato dalla motrice.

L’incidente è avvenuto in territorio di Lentate sul Seveso, in via Falcone e Borsellino, all’altezza della rotonda di viale Italia.

Per cause ancora da accertare, intorno alle 8.10, il cassone di un camion che stava transitando lungo la strada si è sganciato dalla sede ed è finito, ribaltato, sulla corsia opposta, dove si è riversato il carico di terra e laterizi che trasportava.

Proprio in quel momento, sulla carreggiata opposta, sopraggiungeva la vettura guidata dal 64enne. Grazie alla prontezza di riflessi l’uomo è riuscito a schivare il cassone per un soffio. Sotto shock è stato visitato dal personale medico giunto sul posto, che, a parte il grosso spavento, non ha rilevato ferite.

Soccorso anche l’autista del camion, un 53enne, anche lui spaventato per quanto accaduto.

Sul posto, al momento, sono al lavoro due squadre dei Vigili del fuoco, che stanno lavorando per mettere in sicurezza la sede stradale. Presenti anche gli agenti della Polizia locale di Lentate, per ricostruire con esattezza la dinamica.