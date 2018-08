Cassoni bruciati a Cesano Maderno, Humana si mobilita e li sostituisce. Un paio di settimane fa erano stati bruciati due cassoni dell’Humana al Villaggio Snia, ora l’organizzazione fa sapere che “Humana People to People Italia onlus, proprietaria dei contenitori per i vestiti, si è prontamente mobilitata per ripristinare la situazione”.

Posizionati i cassoni nuovi

Dopo la segnalazione di un cittadino, sono stati posizionati i contenitori nuovi, riattivando tempestivamente il servizio di raccolta di abiti nella zona. Il grave atto vandalico è stato denunciato ai carabinieri. Un “grazie alla popolazione e alle forze dell’ordine con cui siamo costantemente in contatto per la collaborazione e gli accertamenti in corso”.

Cassoni bruciati, appello ai cittadini

“Per la nostra attività solidale, tali episodi di vandalismo sono da scongiurare, pertanto contiamo sulla collaborazione dei cittadini di Cesano Maderno che da sempre si sono dimostrati particolarmente generosi e attenti verso l’attività e gli obiettivi promossi dalla nostra organizzazione e siamo certi che continueranno a compiere gesti di solidarietà donando i propri indumenti a Humana”. Nei contenitori di Humana è possibile donare: indumenti, calzature e accessori (foulard, sciarpe, cappelli e cinture, ecc), borse e zaini e biancheria per la casa. Il tutto sempre in sacchetti ben chiusi.