«Venite, c’è stato un accoltellamento e c’è un uomo in una pozza di sangue». Ma era un falso allarme.

Grande mobilitazione domenica 15 settembre, intorno alle 20.30, al Meredo. Al numero unico di emergenza «112» è arrivata una chiamata da parte di un cliente che si trovava al bar del Meredo. Ha lanciato l’allarme dicendo che c’era appena stato un accoltellamento e che un uomo era in una pozza di sangue.

Sul posto Carabinieri e ambulanza… ma non c’era nulla

Tempestivamente sul posto sono accorsi i Carabinieri della Compagnia di Seregno, oltre a un’ambulanza e all’automedica, ma al loro arrivo dell’uomo ferito non c’era traccia e nemmeno del cliente che avrebbe fatto la chiamata al «112». In corso le indagini dei Carabinieri per risalire al responsabile, che sarà denunciato per procurato allarme.