Cede una grata metallica alla Corte del Cotone di via Appiani mentre transita una spazzatrice di Gelsia, inghiottito il mezzo che rimane sospeso. Paura per il conducente comunque illeso.

Cedimento alla Corte del Cotone.

Momenti di apprensione intorno alle 9 di mercoledì. Una grata metallica alla Corte del Cotone di via Appiani ha ceduto sotto il peso di una spazzatrice di Gelsia Ambiente. Il mezzo è stato inghiottito nel vuoto ma è rimasto incastrato al suolo con la parte anteriore. Al piano inferiore della Corte del Cotone si trova un parcheggio a uso pubblico e privato.

L’intervento dei Vigili del fuoco

In via Appiani sono accorsi la Polizia locale che ha interrotto la circolazione in via Appiani e due mezzi dei Vigili del fuoco di Milano e Seregno. Con una autogru il mezzo di Gelsia Ambiente è stato imbragato e sollevato per essere riposizionato al suolo, in una posizione di sicurezza. Le operazioni di recupero della spazzatrice sono durate quasi un’ora.

Illeso il conducente di Gelsia Ambiente

Illeso il conducente seregnese del mezzo di Gelsia, entrato nei giardini della Corte del Cotone per la consueta pulizia dell’area. Spesso la zona viene sporcata da giovani e giovanissimi avventori dei locali del centro cittadino che abbandonano bottiglie e lattine vuote. Si stima che la spazzatrice possa pesare circa 70 quintali e la grata metallica per l’aerazione del parcheggio sottostante non ha sostenuto quel peso.