Cedimento stradale, da lunedì 18 novembre chiusa di via Dante di Triuggio.

Da lunedì chiusa via Dante

Da lunedì 18 novembre via Dante sarà chiusa al traffico. Con ordinanza numero 2011 del 13 novembre 2019, il Comune ha disposto la chiusura della strada provinciale numero 135 via Dante nel tratto successivo all’intersezione con via Petrarca (ditta Civas) alla stazione ferroviaria di Triuggio per lavori di ripristino del cedimento stradale causati dall’ammaloramento della rete fognaria.

I lavori

I lavori inizieranno lunedì 18 novembre e si protrarranno fino alla completa messa in sicurezza del tratto stradale, all’incirca un mese. La data di riapertura della strada sarà comunicata appena possibile. Nella planimetria sopra sono evidenziati i percorsi alternativi per l’attraversamento dell’abitato di Triuggio. Il transito dei mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate verrà interdetto, fatta salva la possibilità di raggiungere le attività locali per operazioni di carico e scarico delle merci.

Viabilità

Si precisa, inoltre, come evidenziato nella planimetria, che verrà modificata la circolazione in via Viganò con istituzione di “senso vietato” dal civico 12 all’intersezione con via Lambro. Da via Lambro all’immissione nella Strada Provinciale 135 rimane in vigore il doppio senso di circolazione. Per ulteriori informazioni contattare la Provincia di Monza e Brianza 039-9752254 o la Polizia locale di Triuggio 0362-997644. L’informativa completa è consultabile sul sito del Comune www.comune.triuggio.mb.it nelle pagine scorrevoli delle news.

Il servizio completo anche sul Giornale di Carate in edicola martedì 19 novembre 2019.

TORNA ALLA HOME