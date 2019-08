Cent’anni per la mamma del noto fotografo di Meda Maurizio Galimberti, che le dedica un messaggio di auguri colmo di amore e riconoscenza: “Le devo tutto”.

Eleonora Vaghi ha compiuto cent’anni

Domenica 25 agosto Eleonora Vaghi ha tagliato il traguardo del secolo di vita: a festeggiarla famigliari e amici, che si sono stretti a lei in un grande abbraccio. Oggi, venerdì 30 agosto, sono andati a farle visita anche il vicesindaco Alessia Villa e dell’assessore Fabio Mariani, portandole un mazzo di fiori. Nata nel 1919 a Cesano Maderno, Eleonora si è sposata il 15 maggio 1946 con Giorgio Galimberti, noto imprenditore di Meda, che ha affiancato nella sua attività.

Il figlio Maurizio: “Grazie di tutto”

Donna dolce, tranquilla e sempre disponibile, ha sempre dimostrato di avere un grande cuore. Lei e il marito, infatti, adottarono prima Giuseppe, venuto a mancare per una malattia, poi Maurizio Galimberti, quando aveva solo 5 anni. Ed è proprio il fotografo di fama internazionale a ringraziare la mamma per tutto quello che ha fatto per lui: “Tu e papà siete venuti a prendermi in un orfanotrofio… Dall’essere solo e abbandonato mi avete travolto di amore e fatto sentire al centro della vostra vita… Grazie… Hai condiviso e mi hai sostenuto nel mio amore verso la fotografia”. ma nel giorno del compleanno ha preferito non fotografarla: “I miei occhi e il mio cuore oggi sono più efficaci della fotografia… Da soli sostengono e mi raccontano la grande emozione di averti ancora qui… pur con le tue fragilità di centenaria…Oggi i miei occhi e il mio cuore ti coccoleranno con papà Giorgio e mio fratello Giuseppe che dal cosmo impalpabile della loro essenza ci abbracceranno per farci sentire un nucleo familiare speciale… il nostro”.

