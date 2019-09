Centauro di Carate Brianza in gravi condizioni dopo l’incidente avvenuto ieri pomeriggio (sabato 31 agosto) in superstrada Valassina.

Centauro in gravi condizioni

L’uomo di 49 anni è stato rianimato e portato all’ospedale di Lecco. E’ ricoverato in prognosi riservata in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione. A causa della caduta in moto ha riportato un trauma cranico e diverse ferite sul corpo. Le sue condizioni sono parse subito gravi.

L’incidente in Valassina

E’ accaduto tutto intorno alle 14.15 quando il caratese è caduto dalla moto mentre stava percorrendo la SS36, nel tratto tra Garbagnate Monastero e Molteno, provincia di Lecco. Sul posto un’autoambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini e l’elisoccorso di Milano. Spetterà successivamente alle Forze dell’ordine, accorse sul posto, stabilire la dinamica dell’accaduto. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia stradale di Seregno. Dai primi accertamenti sembrerebbe che l’uomo sia finito contro una Peugeot 206 cabrio con a bordo marito e moglie.

Il traffico

Per permettere i soccorsi in totale sicurezza è stata chiusa la SS36 in direzione Lecco, con uscita obbligatoria allo svincolo di Garbagnate. Sul posto anche i tecnici di Anas. La circolazione è andata in tilt con lunghe colonne già da Nibionno. La Statale 36 è stata riaperta solo dopo quasi tre ore.

