Cerca di recuperare degli effetti personali, scivola e cade nell’acqua. Paura per un 81enne. E’ accaduto questa mattina a Nova Milanese, nella zona di via Garibaldi. L’allarme è stato dato poco dopo le 10. Giallo il codice con cui sono stati attivati i soccorsi.

Per recuperare degli effetti personali, scivola e cade in acqua

A quanto risulta da una prima ricostruzione, l’uomo stava andando al mercato. Ad un certo punto lungo la strada gli sono caduti alcuni effetti personali. Mentre cercava di recuperarli si è spinto sull’argine del Villoresi. L’81enne è però scivolato nell’acqua. In un primo momento in suo aiuto è intervenuto un passante. Nel frattempo sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è intervenuta l’automedica. In ausilio anche i carabinieri e i Vigili del fuoco, oltre agli agenti della Polizia locale. Fortunatamente la situazione si è rivelata meno grave del previsto. L’81enne è stato soccorso sul posto e poi trasferito in Pronto soccorso all’ospedale di Desio in codice verde.