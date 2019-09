Cervi liberi in pieno centro a Cesano. I due esemplari sono stati notati da alcuni residenti della zona. Sul posto la Polizia locale e provinciale.

Una sveglia del tutto inusuale questa mattina per i residenti del centro a Cesano Maderno. Due esemplari di cervo infatti sono stati notati girare per i giardini di alcune abitazioni residenziali.

Ovviamente sul posto si è formato nel frattempo un capannello di persone che, incuriosite dalla presenza dei due esemplari, li hanno anche visti saltare da un giardino all’altro.

Gli agenti della Polizia locale, una volta raggiunta la zona, hanno allertato anche la Polizia provinciale per il recupero.

Recupero che però sembra più difficile di quanto previsto: uno dei due cervi si sarebbe infatti allontanato in direzione del quartiere Sacra Famiglia. Mentre l’altro si trova nel giardino di una abitazione e al momento, in base a quanto riferito dagli agenti, è tranquillo.

Secondo la Polizia provinciale, che sta aspettando l’arrivo del veterinario, i due esemplari sarebbero arrivati a Cesano da qualche bosco non lontano, seguendo i binari della linea ferroviaria.

Altri avvistamenti nei mesi scorsi

Nei mesi scorsi altri esemplari di cervo sono stati avvistati in altri territori della Brianza. Ricordiamo, ad esempio, il triste epilogo della cattura di un cervo a Vimercate ( POTETE LEGGERE LA STORIA QUI).

In primavera invece altri esemplari sono stati visti a Seregno, in via Montello e a Giussano.

