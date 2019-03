I freni del trattore non hanno funzionato e a farne le spese è stata un’auto proveniente dalla direzione opposta. Questa la dinamica dell’incidente avvenuto questa mattina a Cesano Maderno alla rotonda di via Manzoni-via Col di Tenda.

Sul posto i vigili del fuoco

L’incidente è avvenuto poco dopo le 10.30. Un trattore, proveniente da Desio, si stava immettendo in via Col di Tenda, ma i freni del mezzo, in base ad una prima ricostruzione, avrebbero avuto un malfunzionamento. L’uomo alla guida non è riuscito quindi ad evitare l’impatto con l’auto proveniente dalla corsia opposta, un Mercedes, che è stata completamente travolta e sbalzata di diversi metri.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi con l’automedica e l’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno. Oltre a loro presenti anche i vigili del fuoco e la Polizia locale di Cesano. Coinvolti nell’incidente un uomo di 26 anni e una donna di 23. Entrambi sono stati soccorsi dai volontari della Croce Bianca di Cesano Maderno, che ha poi trasportato i feriti all’ospedale San Gerardo di Monza.