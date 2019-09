Cesano, preso il postino della droga. Usava lo scooter per consegnare le dosi di droga direttamente a domicilio ai suoi clienti.

Cesano, preso il postino della droga

Ieri, giovedì 12 settembre, i carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno hanno arrestato un cesanese di 45 anni, noto alle forze dell’ordine per precedenti per droga. I militari, impegnati nel pattugliamento del territorio comunale, lo hanno sorpreso nei pressi di via Turati mentre era in sella al suo scooter. Era impegnato a consegnare la droga a domicilio, porta a porta, ai clienti che serviva con regolarità da almeno un anno. Facevano gli ordini via sms sul telefono cellulare del cesanese. Nella perquisizione seguita al fermo, nell’abitazione del 45enne, i militari hanno rinvenuto 45 grammi di hashish e 15 di marijuana, un bilancino di precisione e tutto l’occorrente per confezionare le dosi di droga. Il tutto, insieme a 180 euro in contanti, ritenuto provento dell’attività di spaccio.