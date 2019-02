Cesano: tre richiedenti asilo denunciate per sequestro di persona. L’educatrice della Cooperativa che le segue trattenuta in casa loro per un’ora.

Cesano: tre richiedenti asilo denunciate per sequestro di persona

I Carabinieri della tenenza di Cesano Maderno hanno denunciato per sequestro di persona tre richiedenti asilo nigeriane, classe 1994, che risiedono in un appartamento di via San Carlo, in una zona centrale di Cesano.

In base a quanto ricostruito dai militari, una educatrice di una Cooperativa di Monza che le segue da tempo, nei giorni scorsi, nel fare il solito giro di controllo presso l’abitazione, è stata trattenuta in casa, senza possibilità di allontanarsi. Le tre donne l’hanno di fatto bloccata impedendole di uscire reclamando la riparazione di alcune lampadine che non funzionavano da diverso tempo.

Il messaggio al padre e l’intervento dei Carabinieri

L’educatrice è riuscita però ad avvisare il padre attraverso un messaggio inviato dal cellulare. E’ scattata così la chiamata ai Carabinieri.

I militari, arrivati sul posto, si sono fatti aprire la porta e poco dopo sul posto è arrivato anche un elettricista.

L’educatrice, classe 1992, ha potuto così lasciare l’appartamento e rientrare a casa, in provincia di Varese.