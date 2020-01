Chiude la strada sotto al ponte danneggiato ad Agrate.

A seguito del danneggiamento causato lo scorso novembre da un mezzo pesante alla parte inferiore del cavalcavia della Sp13, che insiste su via Archimede, ad Agrate, la Provincia di Monza e Brianza ha predisposto e

avviato con urgenza l’intervento di riparazione e di messa in sicurezza del manufatto.

Passaggio interdetto anche a pedoni e ciclisti

Per consentire l’esecuzione dei lavori, in concomitanza con la permanenza del cantiere, stimata in 40 giorni, e in ogni caso per l’intero periodo

utile alla conclusione dell’opera, la via Archimede, nel tratto adiacente al cavalcavia, è chiusa al traffico da ieri (giovedì) sia pedonale sia veicolare.

L’assessore

“Vista la tipologia dell’intervento e dell’impalcatura predisposta, non è possibile mantenere alcuna modalità di transito veicolare nel tratto di via Archimede coinvolto dal cantiere – spiega Marco Valtolina, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici – Con l’obiettivo di ridurre il disagio alla cittadinanza, d’intesa con la Provincia stiamo valutando i margini tecnici di modifica al cantiere per consentire il transito, in piena sicurezza, almeno dei pedoni e dei ciclisti. Entro la prossima settimana avremo un riscontro in merito”.

Le modifiche alla viabilità

In concomitanza con i lavori, per l’accesso ad alcune aree attigue a via Archimede, pedoni e automobilisti dovranno utilizzare percorsi alternativi.

In particolare, per chi procede da Monza non subirà modifiche l’accesso, tramite Sp13, al comparto industriale di Via Archimede e a quello residenziale delle vie Ghiringhella, Deledda, Cassignolo, Verga, de Capitani. Questo stesso accesso, per chi procede dal centro paese (da via Monte Grappa), così come la direzione verso nord per chi risiede nell’area attigua a via Archimede, dovranno avvenire utilizzando la viabilità del comparto Centro direzione Colleoni (con immissione sulla stessa Sp13).

Confermate le corse dello scuolabus

Per quanto concerne il trasporto scolastico, restano confermate le corse e le

fermate esistenti. Per ogni informazione o segnalazione è possibile contattare il Comando di Polizia locale di via San Paolo al numero 039.6051234.