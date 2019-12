Adesso è ufficiale, chiude la Polizia stradale di Seregno. Ieri sera in Consiglio comunale la comunicazione del sindaco, Alberto Rossi, a margine del recente incontro con i vertici del Dipartimento di Pubblica sicurezza a Roma.

Ufficiale: chiude la Polizia stradale di Seregno

La notizia che circolava da mesi adesso è ufficiale. Nei prossimi mesi chiude il distaccamento della Polizia stradale di Seregno come ha comunicato il sindaco, Alberto Rossi, nella serata di giovedì in Consiglio comunale. Lo scorso 5 dicembre il primo cittadino e l’assessore alla Sicurezza, William Viganò, hanno incontrato a Roma i vertici del Dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno. L’iter burocratico avviato da tempo dopo l’istituzione della Provincia di Monza e Brianza e il relativo decreto ministeriale hanno fatto il proprio corso.

La riunione al Dipartimento di pubblica sicurezza

Nel corso della riunione nella capitale, durata oltre tre ore, la comunicazione ufficiale della chiusura del distaccamento di via Messina a Seregno dopo quarant’anni di attività. La soppressione dovrebbe avvenire nel primo semestre del 2020, forse già nei primi mesi del prossimo anno. Il personale verrà utilizzato nella nuova sezione della Polstrada di Monza che si affianca alla Questura.

L’ipotesi della Polizia ferroviaria

A margine della chiusura della Polizia stradale si aprono un paio di alternative per garantire un altro presidio di pubblica sicurezza a Seregno. Le ipotesi sono un Commissariato della Polizia di Stato oppure un distaccamento della Polizia ferroviaria, che potrebbe trovare sede al primo piano inutilizzato della stazione ferroviaria.

L’impegno dell’Amministrazione

I dirigenti del dipartimento di Pubblica sicurezza hanno dimostrato una significativa apertura sulla possibilità di istituire a Seregno la Polfer, che ha sede a Monza ma con competenze anche sulla linea ferroviaria che transita in città. L’Amministrazione guidata dal sindaco Rossi ha confermato il massimo impegno per realizzare questo progetto allo scopo di garantire maggiore sicurezza in stazione e nelle zone limitrofe, che rappresentano un punto critico del territorio comunale.

