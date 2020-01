Chiusura asilo San Giuseppe, parlano i sindacati.

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa diramato stamattina, venerdì, da Cgil e Cisl in merito alle criticità emerse sul futuro della civica fondazione Asilo San Giuseppe di Arcore.

Da una settimana si susseguono sui media locali dichiarazioni in merito alla crisi che potrebbe portare alla chiusura dell’Asilo San Giuseppe di Arcore. Abbiamo preferito, come organizzazioni sindacali che da anni seguono e rappresentano le lavoratrici e i lavoratori della Fondazione che gestisce la struttura, non alimentare con nostre esternazioni un clima già sufficientemente teso.

A seguito dell’assemblea sindacale e del successivo incontro con la Giunta comunale del 28/1/2020, riteniamo ora opportuno precisare alcuni passaggi.

– Lo scorso 30 ottobre, incontrando Giunta e Cda, abbia appreso che le difficoltà economiche nelle quali da anni versa la Fondazione avrebbero potuto portare ad una chiusura dell’Asilo. Ci siamo quindi resi disponibili ad aprire un tavolo di confronto per valutare tutte le possibilità che avrebbero consentito la continuità dei servizi e la salvaguardia dei posti di lavoro.

– Il tavolo si è riunito la prima volta il 18/11, alla presenza – come concordato – del solo Cda, che in quella sede ci ha comunicato l’impossibilità di pagare le 13esime nei tempi previsti contrattualmente. Abbiamo chiesto al Cda di presentarci una proposta di piano di rateizzazione delle 13esime, senza mai avere risposta.

– In data 19/12, di fronte al perdurante silenzio del Cda, abbiamo inviato una richiesta di incontro al Cda stesso e alla Giunta. Ad essa non è mai stata data risposta.

– All’inizio di gennaio siamo stati finalmente contattati telefonicamente dall’allora presidente in pectore del Cda, concordando un incontro per il 30/1.

– Lunedì 27/1, a seguito degli avvenimenti dei giorni precedenti, abbiamo scritto a Giunta e Cda di incontrarci con urgenza il 28/1. Tale richiesta è stata accolta.

– Ribadiamo quindi le richieste fatte in quella sede: se, come pare evidente, si prospetta difficile (se non impossibile) una prosecuzione dei servizi con la Fondazione, chiediamo al Comune di Arcore di farsi parte attiva nel garantire la difesa dei livelli occupazionali. Chiediamo, pertanto, che nel bando per l’assegnazione dei nuovi servizi per l’infanzia che il Comune pare intenzionato ad attivare sia inserita una clausola di solidarietà che impegni il gestore di tali servizi ad assorbire il personale attualmente operante presso l’Asilo San Giuseppe. Siamo a disposizione per incontrare, insieme alla Giunta, i soggetti eventualmente interessati.

– Al Comune chiediamo una risposta chiara sulla proposta di cui sopra. Quella dell’asilo San Giuseppe è anche una crisi occupazionale. Il Comune deve farsene carico come istituzione e come ente che esprime i 4/5 del Cda della Fondazione, quindi del datore di lavoro del personale dell’Asilo.

– Alla Fondazione sollecitiamo una risposta sul piano di rateizzazione delle 13esime, nonché garanzie sul pagamento degli stipendi dei prossimi mesi e dei TFR. Chiediamo al nuovo Cda un contributo concreto nell’elaborare una strategia che consenta la salvaguardia di tutti i posti di lavoro.