Chiusura asilo San Giuseppe di Arcore, nuovo colpo di scena. Infatti ieri sera, lunedì, sono arrivate le dimissioni dell’ormai ex presidente del Consiglio di amministrazione Marco Penati. Le motivazioni non si conoscono ancora.

E sempre ieri pomeriggio il Cda della civica fondazione San Giuseppe ha subito un nuovo duro colpo, infatti ha rassegnato le dimissioni anche Gigi Contratto.

Dopo le dimissioni di Tommaso Fermi, attualmente sono in carica nella governance dell’ente solamente Sonia Raffini e Elena Focardi.

Intanto stamattina, martedì, il sindaco Rosalba Colombo, sul suo profilo Facebook, ha diramato una nota stampa attraverso la quale annuncia di avere provveduto alla verifica delle possibilità di inserimento dei bimbini residenti frequentanti la scuola dell’infanzia San Giuseppe ed anche dei nuovi possibili iscritti, presso le scuole del territorio.

Dalla ricognizione effettuata in collaborazione con la dirigente scolastica, la direzione della cooperativa Cavenaghi ( asilo Peg ) ed asilo parrocchiale Durini, risulta che, in base ai numeri attualmente in nostro possesso, non vi sono criticità sull’inserimento dei bambini residenti nelle strutture del territorio per l’anno scolastico 2020/2021.