Chiusura San Giuseppe di Arcore, nuovo colpo di scena.

Infatti stamattina, mercoledì, Sonia Raffini ed Elena Focardi, i membri rimasti nel Consiglio di Amministrazione della civica fondazione Asilo San Giuseppe, hanno diramato un comunicato stampa che pubblichiamo di seguito.

Un comunicato che arriva dopo la notizia delle dimissioni presentate da Gigi Contratto e Marco Penati(leggi qui)

Il comunicato stampa

Si ritiene doveroso rettificare le notizie riportate sui giornali sulla decisione del CDA di far chiudere l’asilo San Giuseppe. La decisione non è mai stata sottoposta al consiglio o discussa. Domenica era stato concordato un comunicato stampa avvallato dall’ultimo verbale che aveva il seguente contenuto: ”La linea del CDA è quella di proseguire in modo più approfondito, con l’ausilio di professionisti, l’analisi della situazione economico finanziaria dell’Asilo San Giuseppe e le opportunità che di tempo in tempo verranno presentate. Il CDA ha intenzione di percorre tutte le strade possibili per salvare la fondazione e “…” rilanciare l’Asilo San Giuseppe.” Purtroppo non è stato possibile uscire con il comunicato stampa che argomentasse tale decisione e nelle successive 24 ore in modo repentino e inaspettato, le doppie dimissioni di Pierluigi Contratto e Marco Penati hanno lasciato un CDA senza possibilità di operare. L’Asilo San Giuseppe si trova al momento in una situazione di stallo operativo e decisionale nei confronti dei dipendenti e dei fornitori. Oggi noi consiglieri abbiamo un incontro con il Sindaco con oggetto la situazione contingente della Civica Fondazione Asilo San Giuseppe al fine di portare avanti la gestione ordinaria della stessa

Ieri sera, martedì, incontro tra sindaco, lavoratori e sindacati

Intanto ieri sera, martedì, il sindaco Rosalba Colombo ha incontrato una rappresentanza delle educatrici e dei sindacati per fare il punto della situazione.

“E’ stato un incontro molto proficuo e sereno e ho trovato molta disponibilità da parte delle educatrici e delle rappresentanze sindacali – ha sottolineato il sindaco – Abbiamo fatto un riassunto generale della situazione pregressa e di cosa potremmo fare noi come amministrazione comunale, anche se ben poco dato che stiamo parlando di una scuola privata. Insieme a loro abbiamo provato a ipotizzare diverse strade per il futuro ma questo è di competenza del sindacato e non voglio e posso aggiungere altro. Ho detto loro che l’Amministrazione comunale, in tempi rapidissimi, già nella giornata di ieri, martedì, ha emesso un nuovo bando per la ricerca dei tre componenti del Consiglio di Amministrazione. Il bando scadrà lunedì alle ore 12.30”.