Dolore e sgomento a Meda e Barlassina per la scomparsa di Christian Ghislandi, morto a soli 9 anni per un tumore che però non gli ha mai tolto il sorriso.

“Ciao Christian, sei stato un guerriero”

In tanti si sono stretti ai famigliari in questo momento di grande sofferenza. “Hai dimostrato una forza immensa, sei stato un guerriero. Ora fai sorridere gli altri angioletti”, il ricordo dei fratelli maggiori.

Christian combatteva dal giugno del 2018. Grande dolore a Meda, dove il piccolo abitava con la famiglia e a Barlassina dove frequentava la scuola primaria e giocava a calcio nella Polisportiva San Giulio.

TUTTI I RICORDI SUL GIORNALE DI SEREGNO IN EDICOLA E ONLINE DA MARTEDI’ 12 NOVEMBRE 2019.