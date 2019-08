Paura per un ciclista caduto in strada in via Mazzini, a Desio. E’ successo intorno alle 12.15 di sabato, ferito un 65enne che viaggiava in direzione di Seregno.

Cade in strada, paura per un ciclista

A Desio incidente in via Mazzini, nei pressi della rotatoria con via Santi Siro e Materno, a breve distanza dall’ospedale. Un uomo in sella a una bicicletta, 65 anni, ha perso il controllo ed è caduto a terra dopo aver picchiato sulla fiancata di una utilitaria nera che transitava in quel momento. L’automobilista, che aveva già superato il velocipede, ha sentito il rumore improvviso e si è subito fermato. Ha prestato le prime cure all’uomo caduto al suolo in attesa dell’arrivo dei soccorritori del “118”.

Il ciclista ha picchiato la testa

Il giovane conducente dell’auto, di ritorno dal lavoro, percorreva via Mazzini diretto a Seregno dove risiede. Accostata la vettura, ha visto l’uomo con il volto riverso a terra e ha chiamato i soccorsi. Sul posto è accorso il personale dell’Automedica e dell’ambulanza della Croce Bianca di Besana per prestare le prime cure.

L’uomo è rimasto cosciente

In un primo momento le condizioni del ciclista sembravano serie, tanto che i mezzi di soccorso sono stati attivati in codice rosso. In seguito i primi accertamenti del personale medico hanno escluso conseguenze gravi. Il 65enne, rimasto sempre cosciente durante le cure in ambulanza, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Desio, distante poche centinaia di metri dal punto della caduta in strada.

Torna alla home page.