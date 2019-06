Ciclista investita da un’auto in via Montello a Seregno, poco prima delle 11. Una vettura ha urtato la bicicletta sulla quale si trovava una 64enne seregnese, rimasta ferita e trasportata all’ospedale.

Incidente in via Montello

Pochi minuti prima delle 11, incidente fra le vie Belli e Montello di Seregno. Un’auto, modello “Skoda Octavia”, si è immessa da via Belli in via Montello con una manovra di svolta a destra. La parte anteriore della vettura ha urtato la ruota posteriore del velocipede. La bicicletta marciava lungo via Montello in direzione del centro cittadino.

La ciclista caduta a terra

La ciclista 64enne residente a Seregno è rovinata al suolo. Nella caduta a terra ha picchiato la testa ma, per fortuna, in maniera non grave. Ha riportato una ferita all’arcata sopraccigliare. Soccorsa dal personale del “118” della Croce verde lissonese, la ciclista è stata trasportata in codice verde con l’ambulanza all’ospedale di Desio.

Sanzione all’automobilista

La Polizia locale, presente sul luogo dell’incidente, ha sanzionato l’automobilista per l’omessa precedenza al momento di immettersi in via Montello. Si tratta di un desiano di 66 anni, abbagliato dal sole al momento di impegnare l’intersezione. Non è il primo incidente che si registra in via Montello, leggi qui.