Terribile incidente oggi, sabato, in via della Misericordia a Biassono. Un ciclista è stato travolto da un’auto. Trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele, le sue condizioni sono gravissime.

Ciclista investito

E’ accaduto pochi minuti prima di mezzogiorno. Il ciclista, 76 anni, stava percorrendo via della Misericordia in sella alla sua bicicletta, dal centro di Biassono verso Monza. All’altezza di via Padania è stato travolto da un’auto che non avrebbe rispettato la precedenza.

Sul posto sono giunte l’ambulanza e la gazzella dei carabinieri. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Le condizioni del 76enne sono parse da subito gravissime, tanto da essere poi trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano.