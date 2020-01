Ciclista investito lungo la Strada provinciale Monza-Trezzo, attimi di paura a Bellusco. Coinvolto nell’incidente un uomo di 51 anni.

Dinamica ancora da chiarire

L’incidente è avvenuto poco dopo le 11.30, lungo la Strada provinciale Monza-Trezzo, in territorio di Bellusco. La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma pare che il ciclista, un uomo di 51 anni, sia stato investito mentre pedalava in direzione Trezzo, nei pressi della rotonda che immette in Mezzago. L’uomo è stato soccorso in codice giallo dai soccorritori dell’Avsa di Cornate. Le sue condizioni fortunatamente sono migliorate nel corso dell’intervento e il codice è stato derubricato a verde. Presenti sul posto anche gli agenti del Corpo di Polizia locale Brianza Est.

TORNA ALLA HOMEPAGE