Ciclista investito da un’auto nella rotatoria di via Colzani a Seregno. Il 35enne è stato soccorso dal personale del “118” e trasportato all’ospedale di Desio.

Ciclista investito in via Colzani

Alle 8.30 di sabato incidente nella rotatoria di via Colzani. Un ciclista di 35 anni, in sella a una mountain bike Ktm, è stato urtato da un’auto, modello Ford Fiesta, mentre percorreva la rotatoria in direzione di Desio. La vettura, invece, proveniva da Cesano Maderno diretta verso il centro città.

I soccorsi del personale del “118”

In via Colzani per soccorrere il ciclista sono accorse l’Automedica e l’ambulanza della Croce Rossa di Desio, attivate in codice giallo. Il personale del “118” ha prestato sul posto le prime cure mediche prima del trasporto del paziente al Pronto Soccorso dell’ospedale di Desio. Il 35enne indossava il caschetto che certamente ha limitato le conseguenze della caduta al suolo dopo l’impatto.

Multata la conducente dell’auto

Sul luogo del sinistro anche una pattuglia della Polizia locale, incaricata di effettuare i rilievi e raccogliere le dichiarazioni della donna al volante dell’auto. Gli agenti hanno accertato che la collisione è avvenuta quando il velocipede era già all’interno della rotatoria. La conducente dell’auto è stata sanzionata per omessa precedenza.

