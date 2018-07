Ciclista travolto a Desio, sul posto anche l’automedica. Paura per un 37enne che qualche minuto prima delle 21 è stato investito in prossimità della rotatoria tra via Milano e via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

L’impatto in prossimità della rotatoria

Rosso il codice con cui sono stati attivati i soccorsi. Sul posto si sono portati gli operatori di Seregno Soccorso, insieme all’automedica. A quanto risulta da una prima ricostruzione la vettura stava procedendo verso il centro di Desio, quando è avvenuto l’impatto con la bicicletta. Il 37enne è caduto a terra. Le sue condizioni hanno destato preoccupazione, anche se non sembra in pericolo di vita, nonostante i traumi riportati. L’uomo è stato poi trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.