Circolazione dei treni rallentata per il maltempo. Dopo il violento nubifragio che si è abbattuto ieri sera nella zona della Martesana e le forti piogge anche in Brianza il traffico ferroviario è in ritardo per lavori di messa in sicurezza.

Circolazione dei treni rallentata per il maltempo

Dopo le forti piogge di ieri sera la circolazione dei treni questa mattina è pesantemente rallentate. Diverse linee ferroviarie viaggiano con 15/20 minuti di ritardo proprio perchè i tecnici stanno lavorando per rimuovere dai binari i rami caduti dagli alberi durante il temporale.

Ecco la comunicazione di Trenord sul proprio portale web riguardo alla linea Lecco-Molteno-Monza-Milano:

“Circolazione rallentata con possibili ritardi fino a 20 minuti, a causa della presenza di rami lungo la linea tra Monza e Sesto S. Giovanni. I tecnici stanno effettuando le operazioni di rimozione per consentire la regolare ripresa della circolazione”.



Ritardi anche sulla Saronno Albairate

Stessa situazione anche su altre linee che attraversano la Brianza. In particolare segnaliamo disagi sulla Saronno – Seregno – Milano -Albairate

E sulla Lecco – Carnate – Milano