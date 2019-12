Codice rosso per un incidente a Lissone, interventi del 118 per l’intossicazione etilica di tre giovanissimi a Concorezzo, Giussano e Carate.

Incidente a Lissone, tre chiamate per giovanissimi ubriachi

Il servizio d’emergenza del 118 ha avuto una prima chiamata da Besana Brianza poco dopo la mezzanotte per un veicolo uscito di strada in via Visconta. Un 48enne è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Carate. Poco prima della una i soccorritori sono intervenuti a Concorezzo per un 17enne ubriaco. Altro intervento per lo stesso motivo anche intorno alle 2.20 a Giussano. In questo caso soccorso un 15enne. Alle 3.21 a Carate ancora un 18enne ubriaco trasportato al locale ospedale in codice giallo. Giallo il codice della chiamata. Alla 1.24 aggressione a Varedo in via Vittorio Emanuele, dove sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Desio. Un 55enne è stato poi condotto al Pronto soccorso dell’ospedale di Desio in codice verde.

Incidenti a Lissone e Barlassina

Chiamata alla 1.37 in codice rosso per un incidente in via Caravaggio a Lissone. Sul posto anche l’automedica, con gli operatori del 118 e i Carabinieri di Desio. Poco dopo la 1.30 da registrare un incidente in via Longoni a Barlassina. Ferito un 49enne. I vigili di Monza sono intervenuti alle 7.11 in corso Milano per un incidente in cui è rimasto coinvolto un mezzo pesante. Chiamata al 118 in codice rosso da via Galvani di Nova Milanese per una 60enne che si è sentita male.