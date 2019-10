Coi droni tra gli edifici fatiscenti dell’ex Medaspan, intervengono Carabinieri, Polizia locale e Vigili del fuoco.

Coi droni all’ex Medaspan

Mobilitazione questo pomeriggio a Meda nell’area dismessa dell’ex Medaspan. In base a quanto è stato possibile ricostruire, quattro giovani di Milano si sono introdotti nell’area dismessa, accedendo da via Giardino, per effettuare delle riprese coi droni, tra i capannoni abbandonati.

Due giovani sulla torre, lanciato l’allarme

Due di loro in particolare sarebbero saliti sulla torre del comparto. Alcuni passanti notandoli in quella situazione pericolosa (non è escluso che sembrava che uno di loro avesse difficoltà a scendere, ma è ancora tutto da verificare), avrebbero chiamato subito le forze dell’ordine.

Sul posto Carabinieri, Polizia locale e Vigili del fuoco

Sul posto sono subito accorsi i Carabinieri, gli agenti della Polizia locale e i Vigili del fuoco. Fortunatamente non è successo nulla di grave e nessuno dei ragazzi è rimasto ferito tra le strutture pericolanti. Tutti e quattro sono stati identificati.