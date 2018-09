Studente colpito da tubercolosi, tutta la classe finisce in ospedale. E’ accaduto in una scuola media di Varedo. Il ragazzino aveva accusato i sintomi della malattia a luglio. L’indagine sugli studenti avviata come da protocollo regionale.

Un’intera classe, professori e bidelli compresi, si è sottoposta ieri al test di Mantoux in ospedale a Desio per evidenziare una eventuale infezione da tubercolosi dopo che a luglio uno degli alunni aveva contratto la malattia. E’ accaduto in una scuola media di Varedo.

Venticinque in totale le persone coinvolte: gli accertamenti sono stati disposti dall’Agenzia di tutela della salute in base a quanto previsto dal protocollo regionale e come misura preventiva per il futuro, per verificare la potenziale esposizione dei soggetti sottoposti al test. La procedura è stata effettuata di concerto con il dirigente scolastico e il sindaco in qualità di autorità sanitaria locale.

Cos’è la tubercolosi polmonare

La tubercolosi polmonare (chiamata anche, semplicemente, tubercolosi, TBC o tisi) è una malattia determinata dalla presenza del batterio Mycobacterium tuberculosis. La sua diffusione avviene da persona a persona attraverso i batteri immessi nell’aria quando un soggetto con affetto dalla malattia tossisce, starnutisce, parla. Gli individui nelle vicinanze possono purtroppo respirarli e, dunque, venire infettati.

E’ anche vero che non tutte le persone contagiate si ammalano, anzi: generalmente si ritiene che su 100 persone contagiate dai micobatteri tubercolari solo 10 sviluppa effettivamente la malattia.

