Speravano di accaparrarsi la cassaforte, sono rimasti a mani vuote. E’ andato in fumo il colpo di una banda che mercoledì 22 gennaio ha preso di mira il supermercato Eurospin di Varedo, sulla Saronno-Monza. I furfanti avevano calcolato tutto ma evidentemente non la presenza della vicina pizzeria: sono stati proprio i clienti del locale a notare i movimenti furtivi e ad allertare le forze dell’ordine, mettendo in fuga i ladri.

Banda composta da quattro persone

Intorno alle 22, la banda composta da quattro persone ha raggiunto il parcheggio del supermercato a bordo di un suv. Dopo aver parcheggiato, i ladri hanno forzato la porta d’ingresso a vetri, poi sono entrati e si sono diretti verso l’ufficio del direttore. La loro attenzione si è subito concentrata sulla cassaforte.

Clienti della pizzeria sventano il furto

Con l’ausilio di altri arnesi sono riusciti a schiodarla da terra e dal muro e a trascinarla fuori dal punto vendita. Una volta varcato l’ingresso però, hanno dovuto abbandonarla prima di riuscire a caricarla sul suv. Troppi testimoni stavano assistendo alla scena e avevano già messo mano al telefono per allertare i carabinieri.

Cassaforte abbandonata

Continuare nel proprio intento sarebbe stato troppo rischioso, così la banda ha deciso di lasciare a terra la cassaforte e di montare a bordo del suv per scappare via prima dell’arrivo dei militari. Una volta giunti nel parcheggio, i carabinieri hanno ascoltato alcuni testimoni in modo da raccogliere elementi utili alle indagini per risalire all’identità dei quattro furfanti. Altri preziosi indizi potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere di sorveglianza.