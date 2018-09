Colpo in pizzeria, ladri via con il fondo cassa. Amaro inizio di giornata, nei giorni scorsi, al ristorante-pizzeria Pulcinella di via Santa Valeria a Seregno. Nella notte, i ladri si sono introdotti nel locale e hanno rubato il registratore di cassa, con i (pochi) soldi che conteneva nel cassetto.

Colpo in pizzeria, ladri via con il fondo cassa

Erano le 4.30 del mattino quando i furfanti sono entrati in azione. “Lo so – spiega il titolare, Feruccio Pinto, 59 anni – perchè alcuni condomini ci hanno detto di aver sentito un rumore, come di una saracinesca che si alzava. Ma non ci hanno fatto caso più di tanto. La mattina presto, quando hanno visto che la porta era aperta, ma che io non ero ancora arrivato, si sono insospettiti, e mi hanno chiamato”.

Niente danni al locale

Al suo arrivo in via Santa Valeria, Pinto ha trovato il ristorante perfettamente in ordine, così come l’aveva lasciato la sera prima. “Mancava solo la cassa. Forse hanno cercato di forzare il casetto, perchè abbiamo trovato un coltello per terra, ma non ci sono riusciti, e così hanno portato via tutto”. Di poche decine di euro il fondo cassa all’interno: “Più che altro monetine”, spiega Pinto, che ha subito avvisato del furto i carabinieri. “Per fortuna – commenta il seregnese, da tredici anni alla guida della Pulcinella – non ci sono stati danni. Sono entrati dal cortile, forzando la piccola finestra del bagno. Non hanno toccato nulla, si sono solo portati via la cassa. E poi sono usciti dall’ingresso principale, azionando il pulsante della sacarinesca”.