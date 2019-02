Come Enrico Comi, per gli amici Rico, originario di Triuggio, è uscito dal tunnel della droga.

Come Rico è uscito dal tunnel della droga

Si è svegliato da solo in un bosco, abbandonato dagli amici, che gli avevano rubato le due dosi scarse di eroina che aveva con lui. Solo per miracolo Enrico Comi non ha trovato in quella campagna brianzola la morte. E ha capito che la sua vita doveva cambiare. Nonostante le immani difficoltà è riuscito a uscire dal tunnel della droga, grazie all’aiuto della comunità in cui è rimasto quattro anni, dove ha conosciuto una volontaria poi divenuta sua moglie. Adesso sono felicemente sposati e hanno tre figli, e lui da 25 anni si occupa di prevenzione, incontrando ogni giorno centinaia di ragazzi e raccontando senza peli sulla lingua il suo passato da tossicodipendente.

La sua vita, la trama di un film

La vita di Comi potrebbe certamente diventare la trama di un film. Al momento è l’ossatura di «Stupefatto», spettacolo teatrale portato in giro per l’Italia da lui e dall’attore Fabrizio De Giovanni. Nonché romanzo autobiografico che Rico ha scritto e che è diventato un manuale per i genitori, per aiutarli a prevenire e ad affrontare la problematica. Il romanzo è stato presentato in biblioteca a Triuggio nel febbraio del 2017.

Il servizio completo sul Giornale di Carate in edicola martedì 26 febbraio 2019.