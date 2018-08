Completamente ubriaco, si schianta in Valassina.

Incidente all’altezza di Verano

Completamente ubriaco si schianta in Valassina. Perde il controllo del suo furgoncino Fiat Dublò e si schianta contro il new jersey.

Incidente martedì 14 agosto, poco dopo le 16, lungo la statale 36, allo svincolo di immissione nei pressi del Mediaworld, in direzione Milano. A finire fuori strada schiantandosi sulle barriere, un 46enne di Segrate, M. M. che era completamente ubriaco.

L’uomo ha fatto tutto da solo; il furgoncino ha fatto una carambola durante la manovra di immissione e poi si fermato sbattendo sul new jersey. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia stradale di Seregno che hanno fatto non poca fatica a tranquillizzare l’autista, che a causa del troppo alcol in corpo, è andato letteralmente in escandescenza.