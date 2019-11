Compra droga davanti ai vigili ferrmato acquirente. La Polizia locale di Limbiate è intervenuta venerdì sera durnate un controllo in via Lombra, lo spacciatore è riuscito a scappare

Compra droga davanti ai vigili fermato acquirente

Erano impegnati in un servizio di controllo del territorio gli agenti della Polizia locale che venerdì 15 novembre hanno assistito a una compravendita di droga in via Lombra, nella zona di Città Satellite. Intorno alle 23, i vigili in pattuglia hanno notato due persone mentre si scambiavano un pacchetto, concordavano il prezzo e uno di loro riceveva dei soldi dall’altro

Lo spacciatore è riuscito a scappare

I due erano così intenti nell’affare da non aver notato che a pochi metri da loro c’erano appostati quattro agenti della Polizia locale: appena concluso lo scambio sono subito intervenuti. Lo spacciatore è riuscito a darsi alla fuga, mentre l’acquirente, un italiano residente in Caronno Pertusella, è stato fermato

L’uomo fermato segnalato come assuntore

I vigili lo hanno trovato in possesso di alcuni grammi di hashish che aveva appena acquistato. La droga è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Per lui è scattato il ritiro della patente di guida e la segnalazione alla Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti per uso personale