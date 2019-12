Con la droga in albergo arrestato 68enne. Domenica 15 dicembre i carabinieri di Limbiate hanno fermato un uomo con dodici dosi di cocaina

Con la droga in albergo arrestato 68enne

Era in albergo, quando ha ricevuto la visita dei carabinieri che lo hanno portato via. Domenica sera i militari della stazione cittadina hanno arrestato un limbiatese di 68 anni, incensurato, celibe e nullafacente, con alcune dosi di cocaina. L’uomo, dopo essere stato buttato fuori di casa dai familiari, aveva affittato una camera in hotel dal 13 dicembre.

I militari lo tenevano sotto controllo

I militari lo stavano tenendo sotto controllo da qualche giorno e una volta raccolti elementi preziosi per l’indagine, hanno deciso di intervenire. Domenica lo hanno fermato in albergo: procedendo alla perquisizione personale i carabinieri hanno rinvenuto una dose di droga.

Nella perquisizione trovata cocaina

I controlli sono proseguiti all’interno della stanza che aveva affittato, dove sono stati trovati all’interno di un armadio 12 grammi di cocaina ripartita in dosi, due telefoni cellulari, di cui uno intestato a un prestanome e 120 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita. Il limbiatese è stato arrestato per detenzione e spaccio.