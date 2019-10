Con la Pro loco in piazza aspettando Halloween. Domenica 27 ottobre a Limbiate la quinta edizione della festa più spaventosa dell’anno

Una domenica da paura “Aspettando Halloween”. La Pro loco sta ultimando i preparativi per la festa in occasione del giorno più spaventoso dell’anno. L’edizione numero cinque della manifestazione si svolgerà il 27 ottobre come sempre in piazza Della Repubblica.

Mercatino e truccabimbi

Per l’intera giornata tante iniziative e laboratori organizzati dallo staff della Pro loco che forte del successo delle quattro precedenti edizioni, annovera la festa di Halloween tra gli eventi di punta del calendario annuale. Per l’intera giornata saranno presenti il mercatino degli hobbisti e il traccabimbi.

Sfilata delle maschiere

Gli organizzatori della Pro loco indosseranno abiti ispirati alla saga di Harry Potter ma la festa è a tema libero, perciò sono tutti invitati a scatenare la fantasia per scegliere il travestimento più terrificante e mostruoso. E chi si distinguerà potrà anche vincere un premio visto che alle 15,30 è in programma la sfilata delle maschere con premiazione del miglior travestimento sia singolo che di gruppo.

Musica e sketch teatrale

Nel pomeriggio si concentreranno la maggior parte delle attività, che saranno scandite dalla musica con dj Marino in consolle. Alle 15 lettura di fiabe paurose e alle 16,16 baby dance. Alle 17 un divertente sketch teatrale “La mummia”, chiusura alle 17,30 con lo spettacolo di mangiafuoco.

“Divertiamoci insieme”

Saranno presenti anche quest’anno gli stand delle associazioni come Croce d’argento, Avis e il Giornale di Desio con i palloncini per i bimbi.

“Venite alla festa perché ci saranno tantissimi dolci, biscotti e giochi per tutti, divertiamoci insieme aspettando Halloween” è l’appello la presidente della Pro Loco Federica Moretti.