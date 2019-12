Concorezzo ha premiato le sue eccellenze sportive. I riconoscimenti sono stati consegnati martedì sera, durante l’ultimo consiglio comunale.

Per la prima volta nella storia di Concorezzo, l’Amministrazione comunale ha voluto celebrare con un piccolo riconoscimento gli ottimi risultati ottenuti dagli sportivi concorezzi nell’anno ormai al tramonto.

“Complimenti all’assessore con delega allo Sport Gabriele Cavenaghi per aver lanciato il premio al merito per gli sportivi di Concorezzo che sono distinti in competizioni a livello europeo, italiano e lombardo – ha dichiarato il sindaco Mauro Capitanio – È un piacere ospitare i nostri atleti nell’ultimo consiglio comunale. I primi 6 mesi della nostra amministrazione sono stati davvero intensi e questa presenza in consiglio comunale ci dà una grandissima energia per ripartire nel 2020 e affrontare le grandi sfide che vogliamo assolutamente vincere per Concorezzo”.