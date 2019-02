Finisce in carcere a Monza un seregnese 51enne condannato per le rapine consumate sei anni fa. Era ai domiciliari, dovrà scontare quasi sei anni.

Arrestato 51enne di Seregno

Lo scorso 23 febbraio, nel primo pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia locale hanno eseguito un’ordinanza per la carcerazione di D. L., 51enne originario di Desio ma residente a Seregno. Si tratta di un disoccupato e convivente, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

Deve scontare quasi sei anni di carcere

Il seregnese condannato deve scontare una pena definitiva di cinque anni, undici mesi e nove giorni per le rapine in concorso consumate nel 2013 a Milano, Vicenza e Brescia. La Giustizia ha fatto il proprio corso e adesso per il 51enne, che era già in regime di detenzione domiciliare, si sono aperte le porte della casa circondariale di Monza.