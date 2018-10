Giovedì 25 ottobre i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Saronno, durante un controllo in un bar di Saronno, hanno arrestato un tunisino 31enne senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’ordine. A settembre aveva rubato in una farmacia di Lentate sul Seveso.

Controllo in un bar: arrestato ricercato

All’interno di un bar del quartiere Matteotti a Saronno, durante un controllo da parte dei militari del Radiomobile su alcuni soggetti, è saltato fuori il nominativo di un ricercato, che gli stessi carabinieri avevano già riconosciuto affacciandosi nel pubblico esercizio. L’uomo, un tunisino di 31 anni, inizialmente ha cercato di tergiversare, sperando che i militari non approfondissero l’accertamento, ma così non è stato. Quando l’equipaggio gli ha intimato di non muoversi, il 31enne in tutta risposta ha cercato di svincolarsi, ma invano. I carabinieri lo hanno bloccato e, con l’aiuto di un’altra pattuglia, lo hanno condotto in caserma assieme agli altri due suoi conoscenti. Dopo gli ultimi accertamenti portati a termine negli uffici di via Manzoni, l’uomo è stato dichiarato in arresto e portato al carcere di Busto Arsizio. Lì dovrà scontare la misura cautelare emessa dal Tribunale di Monza per un furto compiuto i primi di settembre all’interno di una farmacia nel comune di Lentate sul Seveso.