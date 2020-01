Coppia trova 600 euro per terra davanti alle Torri Bianche e li consegna in Questura. E’ accaduto in serata, intorno alle 19. Protagonista una cittadina egiziana che era in compagnia del marito.

Trovano 600 euro per terra e li consegnano in Questura

Erano arrivati al Centro Commerciale Torri Bianche di Vimercate, probabilmente per fare la spesa o andare la cinema. Quando, proprio davanti all’ingresso del centro hanno trovato a terra ben 600 euro.

Protagonisti della vicenda, avvenuta questa sera, martedì, intorno alle 19, una donna egiziana residente a Monza che si trovava in compagnia del marito. La coppia, pensando si potesse trattare della pensione di qualche anziano, non ha esitato a rivolgersi agli uffici della Questura di Monza consegnando agli agenti l’ingente somma di denaro.