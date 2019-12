Oltre un quarto di secolo dedicato ai bambini. Grande festa in Municipio, la scorsa settimana per la maestra Grazia Rado, che dopo ben 27 anni di insegnamento alla scuola elementare di Correzzana, ora potrà godersi la meritata pensione.

A salutarla lo scorso settembre erano stati i suoi alunni, ora lo hanno fatto in maniera ufficiale anche le istituzioni. Una cerimonia ormai tradizionale per il Comune di Correzzana, che in occasione del Consiglio comunale durante il quale viene approvato il Piano di diritto allo studio, è solito omaggiare quei docenti che si congedano dalla scuola per raggiunti requisiti pensionistici.

Originaria di Biassono

La maestra Grazia, residente a Biassono, ha insegnato in diverse scuole del territorio prima di approdare alla elementare del paese. Qui ha trascorso ben 27 anni, dedicandosi appieno, con tutto il cuore, all’educazione delle numerose generazioni di bambini che sono cresciuti grazie ai suoi insegnamenti e alla sua enorme dedizione.

“All’inizio, quando sono stata trasferita qui a Correzzana ho avuto un po’ paura, non sapevo in che realtà mi sarei inserita e come mi sarei trovata in questa nuova avventura – ha raccontato visibilmente emozionata la docente – Invece, passati i timori iniziali, devo dire che mi sono trovata benissimo. Ho avuto un rapporto bellissimo con tutti: colleghi, genitori, personale e soprattutto alunni. Ho visto letteralmente crescere generazioni di correzzanesi e devo dire che per me è stata una soddisfazione unica. Sono davvero commossa, grazie di cuore per questo momento che sono felice di condividere insieme alle mie ex colleghe qui presenti”.

Tra i suoi alunni anche il sindaco Beretta

Tra i «suoi» alunni, curiosamente, anche il sindaco Marco Beretta, che ha avuto l’onere e l’onore di premiare l’insegnante, a cui è stata consegnata una pergamena e un mazzo di fiori.

“A nome dell’intera cittadinanza ringraziamo la maestra Grazia per la competenza e la passione con cui ha svolto la propria professione presso la scuola “Alighieri” – le parole del sindaco a nome dell’intera Amministrazione comunale – Non solo insegnando ai bambini, ma educando e crescendo generazioni di cittadini di Correzzana, adulti di ieri, di oggi e di domani”.