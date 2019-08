Corto circuito alla lampada anti zanzare fiamme al bar Respiro. I titolari del locale di via Monte Grappa a Limbiate sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti

Un incendio è divampato questa notte, venerdì 9 agosto, all’interno del bar Respiro di via Monte Grappa, a Mombello. Le fiamme sono state notate intorno all’una ed è subito scattata la chiamata dei soccorsi. La causa scatenante sarebbe un corto circuito a una lampada anti zanzare che ha bruciato le travi in legno del soffitto provocando danni per fortuna non gravi

Titolari in ospedale

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno proceduto con le operazioni di spegnimento, accorsi anche i carabinieri di Desio per occuparsi della viabilità e l’ambulanza. I due titolari del locale, che abitano al piano di sopra, sono stati accompagnati all’ospedale di Garbagnate per accetamenti