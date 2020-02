Crea appartamento abusivo denunciato commerciante. Lo hanno scoperto gli agenti della Polizia locale di Limbiate durante un sopralluogo in un negozio di via Trieste

Aveva presto in affitto un locale per aprire il negozio, ma al piano interrato aveva creato un’abitazione senza autorizzazione. Ieri, mercoledì 4 febbraio, la Polizia locale di Limbiate e il personale dell’ufficio tecnico del Comune hanno effettuato un sopralluogo nell’attività commerciale di un pakistano di 48 anni residente a Limbiate. Durante la perlustrazione è emerso l’abuso edilizio, cioé l’allestimento al piano interrato di un locale abitativo provvisto di cucina con impianto a gas, zona lavanderia e letti

Dovrà smantellare il locale adibito ad abitazione

Accertato che l’abitazione non era autorizzata, la Polizia Locale ha annuniato che procederà con una denuncia all’autorità giudiziaria nei confronti del 48enne per abuso edilizio. Seguirà un’ordinanza comunale per intimare il ripristino dello stato dei luoghi, quindi di smantellare l’abitazione creata nel locale interrato