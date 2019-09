Crolla il controsoffitto, l’appartamento viene dichiarato inagibile e una famiglia è costretta a lasciare l’abitazione: «Siamo in difficoltà, aiutateci a trovare un’altra casa».

Famiglia resta senza casa

E’ l’appello lanciato da Iqbal Hossain, 49 anni, e dalla moglie Jharna Akhter, 43, coppia originaria del Bangladesh che con il figlio 12enne fino a domenica 8 settembre abitava in un appartamento al primo piano di una corte in via Roma. A causa dell’intensa pioggia caduta nella notte tra sabato e domenica, infatti, al mattino una parte del controsoffitto è improvvisamente piombata sul pavimento. L’appartamento è stato dichiarato inagibile e la famiglia ha dovuto lasciare l’abitazione. In questi giorni ha alloggiato in albergo (le spese sono state sostenute dal Comune), ma ora deve trovare un’altra sistemazione e chiede aiuto.

