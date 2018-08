Crollo ponte Genova: c’è un nuovo impressionante video sul momento del crollo del Morandi. A diffonderlo è stata la Guardia di Finanza: il filmato arriva a poche ore dal diffondersi in rete di un filmato divenuto subito virale, ma che era in realtà solo una simulazione messa a punto da una televisione russa.

Crollo ponte Genova: il video

Lo spaventoso video diffuso dalla Guardia di Finanza nel momento esatto del crollo del ponte Morandi, che è costato la vita anche della lombarda Angela Zerilli, con le riprese di alcune telecamere di sicurezza. Nelle immagini l’isola ecologica sottostante il viadotto dove c’è anche il capannone della fabbrica del riciclo investito marginalmente dal crollo.

Il video fake

Sono state tante le fake news e le bufale che in questi giorni si sono create ad arte sulla tragedia del ponte Morandi.

Da quelle politiche, a quelle complottistiche, alle foto di cani della protezione civile che in realtà erano del World Trade Center e di ponti spacciati per il Morandi ma bensì vecchi tratti chiusi 20 anni fa in altre regioni d’Italia, passando per disgustosi post lettera acchiappalike (o indignazione) spacciati per scritti da familiari delle vittime. Ora ne arriva un’altra: il presunto video integrale del crollo del ponte. Ma è una ricostruzione 3d.

Secondo il Secolo XIX, il video sarebbe appunto una simulazione fatta da una televisione russa, Channel One: pressoché un proverbiale “modellino alla Bruno Vespa”, insomma.

Autostrade per l’Italia aveva annunciato il pedaggio gratis a partire da questo lunedì

La società che gestisce il tratto autostradale dove, lo scorso 14 agosto, è crollato il ponte Morandi aveva assicurato che da oggi, lunedì 20 agosto, i viaggiatori non avrebbero pagato il pedaggio. I tratti interessati, esenti dal pedaggio autostradale, sarebbero da Genova Prà a Genova Aereoporto e da Bolzaneto a Genova Ovest.

Molti però segnalano il contrario: il pedaggio autostradale è ancora a pagamento. Sale così ancor di più la rabbia dei viaggiatori nei confronti della società.

La lista (si spera) definitiva delle vittime

Sono salite a 43 le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova, dopo il ritrovamento nella notte del corpo di Mirko Vicini e la morte di uno dei feriti, Marian Rosca.

A questo punto non risultano più dispersi, sebbene si scavi ancora: restano, tuttavia, 9 feriti, di cui 2 versano ancora in condizioni critiche.